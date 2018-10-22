Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu topladığı 18 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, bu süreçte rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Özellikle son iki sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan İstanbul ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda da zirve mücadelesini sürdürüyor.
LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Medipol Başakşehir, 9. hafta itibariyle kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımın bu alandaki en yakın takipçileri ise kalesinde 8 gol gören Ankaragücü.
Başakşehir, yediği 4 golün 2'sini iç saha, 2'sini de dış saha maçlarında gördü. Ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşma hariç diğer 3 dış saha mücadelelerinde adeta kalesine duvar ördü. Medipol Başakşehir, evindeki golleri ise 3-1 kazanılan Akhisarspor ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarında yedi.
SAVUNMADA İSTİKRAR VAR
Rakiplerine savunmada geçit vermeyen turuncu-lacivertlilerin bu alandaki başarısı defans kurgusunda gösterdiği istikrardan geçiyor. Bu bölgede oldukça az değişiklik yapmaya özen gösteren Abdullah Avcı'nın değişmezleri Epureanu ve Caiçara oldu. Bu iki futbolcu, ligde oynanan 9 karşılaşmanın hepsinde forma giydi. Sol kanatta genellikle Clichy'i tercih eden tecrübeli çalıştırıcı, Fransız oyuncunun sakatlığından dolayı kaçırdığı 4 haftada ise bu mevkide Uğur Uçar'a görev verdi. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve yeni dönemde formayı Attamah'tan devralan Da Costa da 7 maçta forma giydi.
AVRUPA'NIN DEVLERİNİ SOLLADI
Medipol Başakşehir, ağlarında gördüğü 4 golle Manchester City ve Liverpool'un ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen üçüncü takım olarak dikkat çekiyor.
Avrupa'nın en az gol yiyen takımları 3'er golle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Liverpool oldu. Bu iki ekibi 4'er golle Medipol Başakşehir ve Serie A temsilcisi Sampdoria takip etti. La Liga'da beşinci sırada yer alan Atletico Madrid 5, Fransa Ligue 1 lideri Paris Saint-Germian ise rakiplerinden 6 gol yedi. Almanya Bundesliga'da da Borussia Dortmund, Werder Bremen, Hertha Berlin ve Mainz kalesinde 8 gol gördü.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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