SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR: 0 - KAYSERİSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 16.00
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor
YEDEKLER: Volkan, Attamah, Bajic, Arda Turan, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent Gülen, Mensah, Bilal, Varela, Chery, Umut Bulut
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam
Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor. İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 9 puana sahip.
LİGDE 19. RANDEVU
Başakşehir ve Kayserispor, Süper Lig'de daha önce 18 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın ekibi 9 galibiyet elde ederken, Kayseri temsilcisi de 5 defa rakibini mağlup etti. 4 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli takım, aynı zamanda ligde oynadığı son 9 maçta rakibine kaybetmedi. Söz konusu müsabakalarda kalesinde sadece 2 gol gören Başakşehir, rakip ağlara ise 14 gol gönderdi.
BAŞAKŞEHİR KOLAY KAYBETMİYOR
Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece 1 defa yenildi. Turuncu-lacivertliler, bu mağlubiyeti de 2018-2019 sezonunun ikinci haftasında 2-1'lik skorla deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı aldı. Geride kalan 12 karşılamada ise Başakşehir, 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
ARDA GERİ DÖNÜYOR
Geçtiğimiz sezondan 10 maçlık cezası bulunan Arda Turan, bu cezasını ligin 8. haftasında tamamladı. Başarılı futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Kayserispor karşısında oynayabilecek. Sakatlığından dolayı bir süredir forma giyemeyen ancak hafta içi antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Belözoğlu'nun da sahadaki yerini alması bekleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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