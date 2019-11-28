Başakşehir - Roma maçında olay

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında oynanan Başakşehir - Roma karşılaşması kısa süreliğine durdu. 53. dakikada Roma'nın kullanacağı köşe vuruşu öncesinde Pellegrini'ye atılan yabancı maddeden dolayı oyuncu kenara geldi. 55. dakikada ise Rumen hakem Ovidiu Hategan maçı durdurarak güvenlik anonsu istedi. Lorenzo Pellegrini, tedavi için kenara gelirken hakem karşılaşmayı 58. dakikada kaldığı yerden devam ettirdi.
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