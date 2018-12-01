Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında lider Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve 13 hafta sonunda 30 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor. İlk 13 hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Demir Grup Sivasspor ise 15 puanla 12. durumda yer alıyor.

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BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

YEDEKLER: Volkan, Arda, Adebayor, Soner, Karim Hafes, Jojic, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Yusuf Avcılar

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Torje, Hakan, Ndinga, Emre, Robinho, Muhammet

YEDEKLER: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Medjani, Erdoğan, İlker, Aydın, Rybalka, Cyriac, Rochet

TEKNİK SORUMLU: Ersel Uzğur

SÜPER LİG PUAN DURUMU

KADRODA 4 EKSİK

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları İrfan Can Kahveci ile Manuel da Costa da Demir Grup Sivasspor müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

BAŞAKŞEHİR 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Abdullah Avcı'nın takımı, Süper Lig'de 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini sezonun 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-1'lik skorla alan turuncu-lacivertliler, söz konusu karşılaşmadan sonra 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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