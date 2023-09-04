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Motivasyon insan yaşantısında çok önemli bir yer tutar. Motivasyon düşüklüğü durumlarında kişiler özellikle psikolojik olarak kötü hissedebilir. Tam bu noktada, motive edici sözler, yazılar ve kelimeler ile bu durumu tersine çevirmek mümkündür. Motive edici sözler ile kişinin özgüveni yükselirken azmi de artar.

BAŞARI MOTİVASYON SÖZLERİ

İnsanların duygu durumları değişiklik gösterdiğinden dolayı, kısa bir motivasyon sözü ile dahi bütün olumsuzlukları olumlu bir hâle çevirmek son derece olasıdır. Hırsınızı adeta arşa çıkartacak, yaptığınız işte sizi başarılı kılacak ve sınavlarda başarıya ulaştıracak motivasyon sözleri, kelimeleri ve yazıları seçeneklerini sizler için derledik. Unutmayın, başarı sözleri ve motivasyon sözleri ile zihninize pozitif mesajlar verebilirsiniz. İşte, sosyal medyada en çok paylaşılan motivasyon sözleri ve motive edici mesajlar…