Başbasğlar Katliamı'nın faillerini yargılayan İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72),İzmir Bornova'daki evinde yaşamını yitirdi.
Felç geçiren ve Atatürk Mahallesi 859 Sokak'ta yatağa bağlı yaşayan Feyzi Oylupınar (72) fenalaştı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oylupınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Oylupınar, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivilin faillerini yargılamıştı. AA'nın haberine göre; Oylupınar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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