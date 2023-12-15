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        Haberler Gündem Güncel Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? O çalışmanın detaylarına Habertürk ulaştı

        O çalışmanın detaylarına Habertürk ulaştı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,başıboş hayvanın kalmamasına yönelik büyük bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Hangi bakanlıklar devrede, başıboş hayvan sayısı ne kadar, hangi adımlar atılacak? Çalışmanın detayları Habertürk'te

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 15.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:37
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        Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
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        Türkiye genelinde artan sokak köpeği sorununa çözüm bulmaya ilişkin Adalet, Tarım ve Çevre Bakanlıkları harekete geçti. Valilikler aracılığıyla yapılan sayımla, Türkiye genelinde 2,8 milyon başıboş köpek olduğu tespit edildi. Peki sorunun nedeni ne?

        Yapılan çalışmada buna cevap arandı ve hayvan popülasyonunun kontrolsüz artışı, yerel yönetimlerin sorumluluklarını tam olarak yerine getirememesi gibi nedenler belirlendi. Öncelik olarak üç büyükşehir mercek altında alındı.

        DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENDİ

        Dünyadaki uygulama örnekleri de incelendi. Avrupa'nın pek çok ülkesindeki uygulamaya göre sokak hayvanları sayım ve kısırlaştırmanın ardından bölgedeki barınaklara yerleştirilip sahiplendirilmek için ilana çıkılıyor. Verilen süre sonunda sahiplendirilemezse, uyutulma yoluna kadar gidiliyor.

        MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ Mİ YAPILACAK?

        Hazırlanan taslak çalışmanın tamamlandığı belirtilirken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması ve uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin yetki ve görevleri yeniden belirlenmesi masada.

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