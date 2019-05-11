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Basın müşavirleri çalıştayda buluştu

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sadece kriz yönetimi değil, süreç yönetimi konusunda da kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim standartlarının belirlenmesinin oldukça hayati bir fonksiyon olduğunu bildirdi.

Tüm bakanlıkların basın müşavirleri katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, "Kamusal İletişimde Standartlar, Entegrasyon ve Koordinasyon Çalıştayı" düzenledi.

Çalıştaya tüm bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıkların basın ve halkla ilişkiler müşavirleri ile yetkilileri katıldı.

Katılımcılar çalıştayın devam ettiği iki gün boyunca kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim planlaması ve kriz iletişiminde koordinasyon süreçlerini masaya yatırdı.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, amaçlarının "devletin sesini millete, milletin sesini de dünyaya duyurmak" olduğunu ifade etti.

Zor bir zamanda çetin bir coğrafyada bulunduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Varlık mücadelesi veriyoruz. Bir yandan büyüme mücadelesi veren bir ülkemiz var, kökleşme mücadelesi veren bir devletimiz var ve kurumsallaşma çabası içinde olan bir sistemimiz var. Öte yandan küresel anlamda giderek kaotik bir hal alan düzen arayışları içinde bulunduğumuz çağın alametifarikası halini almış durumda. Küresel alanda mücadelelerin giderek sertleştiğini görüyoruz. Bir o kadar da belirsizlikler, yaşadığımız döneme damgasını vuruyor. Bunun beraberinde getirdiği ciddi zorluklar olmakla birlikte elbette önemli imkanlar da söz konusu."

 "TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA ARAYIŞI İÇERİSİNDE"

 Türkiye'nin 2000 yılı sonrasında etkin bir bölgesel güç halini aldığını vurgulayan Altun, "Türkiye'nin bu bölgesel güç olma konumu küresel anlamda masadaki ve sahadaki yerimizi de önemli oranda belirliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aynı zamanda küresel bir güç olma arayışı içerisinde olduğunu kaydeden Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye, giderek sertleşen bir mücadeleye ev sahipliği yapan küresel ortamda önemli fırsatlara da sahip. Her şeyden önce güçlü bir liderliğimiz var. Diğer yandan demokratik güçlü devlet konseptimiz ve bunun fiiliyatta bulduğu karşılık, önemli bir imkanımız durumunda. Diğer yandan yine milletimizin halkımızın dinamizmi oldukça önemli. Diğer taraftan yine giderek büyüyen beşeri sermayemiz, genç nüfusumuz ve bütün kuşatılma çabalarına rağmen güçlü ekonomimiz önemli imkanlarımız arasında."

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu imkanların kurumsallaştırılması noktasında son derece önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yeni hükümet sistemi içerisinde hız ve performansın kamu idaresinde bir norm halini aldığını belirten Altun, böyle bir ortamda iletişim ve medya kavramlarının kamu idaresinde hiç olmadığı kadar stratejik bir hale geldiğine işaret etti.

"SÜREÇ YÖNETİMİ DE KRİTİK"

Yeni sistemde bu ihtiyaca binaen doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir İletişim Başkanlığı ihdas edildiğini aktaran Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının temel fonksiyonlarının "kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek", "medya alanını düzenlemek", "devlet ile halk arasındaki ilişkiyi ve bilgi akışını sağlıklı bir zeminde yürütmek", "devletin söylem bütünlüğünü tesis etmek" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal iletişim standartlarının belirlemek" olduğunu aktardı.

Altun, düzenledikleri "Kamusal İletişimde Standartlar, Entegrasyon ve Koordinasyon Çalıştayı"nı kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim standartlarının belirlenmesi noktasında ortak aklın bir doğrudan uzantısı olarak değerlendirdiklerini de bildirdi.

Sadece kriz yönetimi değil, süreç yönetimi konusunda da kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim standartlarının belirlenmesinin oldukça hayati bir fonksiyon olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu çalıştayda son derece net amaçlarımız var. Her şeyden önce milletin, bayrağın, vatanın, devletin içeride ve dışarıda itibarının artırılmasına katkı sunmak istiyoruz. Diğer taraftan imkanlarımızın birleştirilmesi, seferber edilmesinin ortak iletişim hedeflerinin ve iletişim yapımının tesisi açısından bu çalıştayı çok önemli görüyoruz. Bu çerçevede iletişim yönetim standartlarının belirlenmesi oldukça kritik bir unsur. Bu çalıştaya yüklediğimiz hedeflerden biri de entegrasyonun sağlanması ve bu şekilde de verimin artırılması."

Prof. Dr. Fahrettin Altun, çalıştayın ulusal iletişim stratejisine dair bir politika belgesinin oluşturulması ve hayata geçirilmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

 

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