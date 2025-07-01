Basit Usul Nedir, Şartları Nelerdir? Basit Usule Tabi Mükellef Nedir?

Basit Usul Nedir?

Basit usul, küçük işletmelerin muhasebe ve vergi işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu usulde mükellefler, karmaşık defter tutmak yerine daha sade belgelerle işlemlerini kayıt altına alır. Ayrıca, gelir vergisi ve KDV beyannamesi vermek gibi yükümlülüklerde kolaylıklar sağlanır. Basit usule tabi mükellefler, genellikle yıllık ciro ve iş hacmi belirli sınırların altında olan küçük işletmelerden oluşur.

Basit Usule Tabi Mükellef Kimdir?

Basit usule tabi mükellef, Türkiye’de vergi mevzuatına göre belirlenen şartlara uyan ve basit usulden faydalanma hakkı bulunan gerçek kişi işletmeleridir. Bunlar çoğunlukla küçük ölçekli esnaf, sanatkâr ve serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösterir.

Basit Usule Tabi Olma Şartları Nelerdir?

Basit usulden yararlanmak için mükelleflerin şu şartları taşıması gerekmektedir:

Yıllık İş Hacmi (Ciro) Sınırı Basit usule tabi olabilmek için işletmenin bir önceki takvim yılında elde ettiği toplam hasılatın, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen üst sınırı aşmaması gerekir. 2025 yılı için bu sınır genellikle 900.000 TL civarındadır. Eğer ciro bu sınırı geçerse, mükellefler gerçek usule geçmek zorundadır.

Faaliyet Alanı Basit usul genellikle ticari faaliyetlerde bulunan küçük işletmeler, esnaf ve sanatkârlar için uygulanır. Ancak bazı sektörlerde basit usule tabi olma imkanı yoktur (örneğin, büyük ölçekli sanayi işletmeleri). İşyeri Sayısı Mükellefin birden fazla işyeri varsa, toplam cirosu bu sınırı aşmamalıdır. Daha Önceki Vergi Kayıtları Vergi kaydı yeni olanlar veya daha önce basit usule tabi olanlar, şartları taşıdıkları sürece basit usulden faydalanabilir. Diğer Koşullar Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine aykırı durumların olmaması, Belirli bir meslekte veya ticari faaliyette bulunması. Basit Usulün Sağladığı Avantajlar Basit Defter Tutma Basit usule tabi mükellefler, yevmiye defteri, kebir defteri gibi karmaşık defterler tutmak zorunda değildir. Sadece basit işletme defteri veya gelir gider cetveli tutabilirler. Vergi Beyannamesi Kolaylığı Gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler, kazançlarını basit usule göre hesaplayarak beyan ederler. KDV Muafiyeti veya İndirim Kolaylığı Belirli durumlarda KDV mükellefi olmayabilir veya KDV istisnasından yararlanabilirler. Bazı durumlarda KDV hesaplama ve beyanı daha basit şekilde yapılır.