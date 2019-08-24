Başka bir futbol mümkün mü?

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Futbol aktivizmi kadın, kız çocuğu, trans, eşcinsel gibi sporda iyi temsil edilmeyen farklı kimliklere yeşil sahada yeni alanlar açıyor. Kurulan alternatif takımlar ve ligler hem sahada hem tribünde erkek odaklı futbol kültürüne de meydan okuyor.

Futbol, açık ara farkla günümüzün en çok ilgi duyulan spor dalı. Geniş kitlelere hitap edebiliyor olması futbolu yalnızca sahada değil, saha dışında da değerli kılıyor. Özellikle erkek çocuklarının sosyalleşmesinde futbolun önemli bir yeri var. Belirli bir yaşa gelmiş çocuklar aileden veya mahalleden yetişkin bir erkek aracılığıyla maçlara götürülüyor ve bir stadyum ritüeli olarak futbolla tanıştırılıyor. Bu alan, duyguları yoğun ve şiddetli olarak yaşamanın meşru görüldüğü istisnai mekânlardan biri.

Cinsiyetlendirilmiş mekân aynı zamanda bir direniş alanı da sunuyor. Kadınlar, kız çocukları, homoseksüel ve trans bireyler gibi bu mecrada iyi temsil edilmeyen gruplar da son dönemde seslerini yükseltmeye başladı. Alternatif takımlar kuruyorlar, maçlar ve ligler organize ediyorlar.

İyi Futbol, Atletik Dildoa, Sportif Lezbon gibi plaformlarla birlikte farklı kimlikler sahalarda erkek egemen futbol kültürüne meydan okuyor, futbol oynama hakkını savunuyor.Türkiye'nin ilk Queer Olimpiyatları 2017'de İstanbul'da yapılmıştı.

Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Queer Olympix, 23-24-25 Ağustos'ta Türkiye'nin amatör takımlarına ev sahipliği yapacak.

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