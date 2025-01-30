Başka Bir Gün oyuncuları ve konusu: Başka Bir Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Başka Bir Gün, ekran macerasına başlıyor. Başka Bir Gün oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Başlıca rollerini Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer ve Avni Yalçın'ın paylaştığı dizi, mutlu bir evliliği olan Nehir'in kocası Serdar'ın aniden kaybolmasıyla birlikte değişen hayatını izleyicilerle buluşturuyor. Peki, Başka Bir Gün oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…
ATV’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Başka Bir Gün, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu Başka Bir Gün oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan yapım, Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Peki; Başka Bir Gün konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN?
ATV’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Başka Bir Gün, 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın birlikte kaleme aldığı Başka Bir Gün dizisi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
BBC'nin 'Keeping Faith' dizisinden uyarlanan Başka Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;
Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Başka Bir Gün dizisi İstanbul’da çekiliyor. Dizinin çekimleri megakentin tarihi sokakları ve iç mekanlarında gerçekleştiriliyor.
BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM ÖZETİ
İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur.
Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.
Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir.
Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.
Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.
Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?