BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın birlikte kaleme aldığı Başka Bir Gün dizisi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.