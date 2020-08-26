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Başkale'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor

başkale terör operasyonu
DHA

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, teröristlere ait, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Başkale ilçesine bağlı Esenyamak Mahallesi'nin Tuluklu mezrası kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde; 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü ile patlayıcı, örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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