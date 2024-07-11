Başkan Biden, Başbakan Starmer'ı Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer ile Beyaz Saray'da görüştü.

İki liderin Gazze'deki rehinelerin kurtarılması ve insani yardımın ulaştırılması için bölgede derhal ateşkes sağlanması konusundaki isteklerini görüştükleri bildirilirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alındığı duyuruldu.

Keir Starmer, İngiltere ve ABD arasındaki özel ilişkinin her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi.

"Özel ilişki çok önemli, zor koşullarda kuruldu ve çok uzun süre dayandı ve şimdi her zamankinden daha güçlü."