Başkan Büyükakın: İstanbul'da acilen 4 arıtma tesisi yapılmalı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Başiskele Millet Bahçesi'nin tanıtım toplantısında konuştu. Başkanan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni 2004 yılında devraldıklarında kentte kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının 0.5 metrekare olduğunu, bu oranın bugün 14 metrekareye yükseldiğini söyledi.

Büyükakın, yeşil alan ile aktif yeşil alan arasındaki farkı anlatarak, millet bahçeleri, parklar gibi aktif yeşil alan olarak nitelendirilen alanların 29 milyon metrekareye ulaştığını kaydetti. Kentin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükakın, kentte eser siyaseti yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında İzmit Körfezi'nde dip çamurunu temizlemeye başladıklarını aktaran Büyükakın, "Körfez kirlenmesin diye 23 arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Bu 23 arıtma tesisinin personel maliyetini, kullanılan malzemeyi şunu bunu bir kenara bıraktım. Sadece yıllık elektrik maliyeti bu tesislerin 700 milyon lira. Bu 700 milyon lirayla biz de İstanbul'daki belediye başkanı gibi popülizm yapabilirdik. Ne yapıyorlar? Arıtma tesisini çalıştırmıyorlar. Bunu biliyoruz. Temel atmama töreni yaptıkları tesis, bir arıtma tesisi. Denizi kirletmeye devam ediyorlar ama mangalda da kül bırakmıyorlar. Bakın Marmara ölüyor, ölüyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A ACİLEN 4 ARITMA TESİSİ YAPILMASI LAZIM"

Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olduğu dönemde Marmara Denizi'yle ilgili birçok toplantı yapılmasına aracılık ettiğini, alınan kararlarda en önemli unsurun arıtma tesisi inşa edilmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da acilen 4 arıtma tesisi yapılması lazım. Bu sayıları sürekli tekrarlıyorum. Sürekli manipüle etmeye devam ediyorlar. Ben de anlatmaya devam edeceğim. Nefesim tükenene kadar anlatmaya devam edeceğim çünkü yalan söylüyorlar. Marmara Denizi'ne ihanet etmeye devam ediyorlar. Bana diyorlar ki senin ne işin var? Sen buradaki işe bak. Kardeşim ben burayı ne kadar temizlersem temizleyeyim, sen İstanbul'dan pisletmeye devam ettiğin müddetçe Marmara Denizi temizlenmez. İnsanların aklıyla alay etmeyi bırakın. Marmara Denizi'ne her gün 4,5 milyon metreküp kanalizasyon deşarjı var. Bunun yüzde 53'ü sadece ön arıtmayla deşarj ediliyor."