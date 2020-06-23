Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'ın yönetim kanadında da hareketli günler yaşanıyor...

Geçtiğimiz hafta basketbol şubedeki görevlerini bıraktıklarını açıklayan yönetici Erol Özmandıracı ve Ömer Cansever, yönetim içerisinde fikir ayrılıklarının olduğunu göstermişti. Ardından hala yönetim kurulunda bulunan Erol Özmandıracı'nın yaptığı açıklamalar, başkan Mustafa Cengiz'in duruma el koymasına sebep oldu. Sağlık sorunları yaşadığı bu dönemde yönetim içerisindeki bu anlaşmazlığa sinirlenen başkan Cengiz'in Özmandıracı'dan istifasını istediği öğrenildi. Başkanın bu isteğinin ardından Erol Özmandıracı'nın önümüzdeki günlerde yönetim kurulundan istifa edeceği ifade edildi.

"GEREĞİNİ YAPACAKLARINA İNANIYORUM"

Kendisinin bilgisi dışında kulüp içerisinde hiçbir kararın alınmadığını dün kulüp televizyonuna verdiği röportajda dile getiren başkan Cengiz, basketbol şubeden istifa eden yöneticilere de mesaj göndermeyi unutmadı. İstifasını istediği Erol Özmandıracı'nın yanı sıra Ömer Cansever'i de işaret eden Cengiz, "Hangi yönetici arkadaşım, hangi dal ile ilgiliyse onunla görüşüyorum. Arada çatlak ses oluyor tabii... Ben o arkadaşların onurlu davranacağını, karakterlerine uygun şekilde davranacaklarına bir Galatasaraylı gibi gereğini yapacaklarına inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.