Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hastalığının ardından kulübün Youtube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, hakem Alper Ulusoy'un kararlarını eleştirirken şunları söyledi:

"DOKTORLARA ŞÜKRAN BORCUM VAR"

"Murphy kuralı der ki; hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana gelen terslik de en az üç tane. Azim, irade ve doktorlarımın gayretiyle bu ses seviyesine ulaştım. Pandemi süreci yaşıyoruz, sanırım üç aydır evde çalışma düzeni var. 8-12 aylık iki tümördü. Doktorum o kadar başarılı ki bana söylemeden üçüncü tümörü de almış. Ben onlara nasıl şükran borcum olduğunu anlatamam."

"SON NEFESE KADAR ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNE İNANDIM"

"İnanmayacaksınız belki ama o sabahtan başlayan dua zincirlerini anlatamam. Öyle mesajlar gördüm ki ben kendimi yaşamak zorunda hissettim. Kendim kendim olmaktan çıktım. Ben eğer bu camiayı temsil ediyorsam son nefese kadar çalışmam gerektiğine yürekten inandım. Benim için kolay şey iki satır yazı, istifa... Ama ben bunu yapamam. Tribünde taraftar neyse ben oyum. Ancak temsil edemediğime inandığımda, camiama hizmet edemediğimde bırakırım."

"1.5 AYDIR HER ŞEYDEN HABERDARIM"

"Ameliyatlardan çıktım, gizlice telefon istedim ve yöneticileri aradım. İçinde bulunduğumuz süreçte asla bir saniye bile durmamamız gerekiyor. Tüm benim yönetim arkadaşlarımı herhangi bir kişisel bir şey demeden sabah akşam çalıştılar. Bir buçuk aydır neredeyse her gün burada toplantı yaptık. Bazen doktorlar bizi yakaladı. Ben bunları takdir almak için söylemiyorum. Yönetici arkadaşlara yapılan haksızlıkları onaylamıyorum. Hiçbir menfaat hiçbir çıkarları yok. Onlar ben ölsem de varlar ölmesem de varlar. Yapılan bir buçuk aydır tüm eylemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin, meydan boş zannetmesinler. İyisinden de haberim var, kötüsünden de haberim var..."

"HAKEM GEREKTİĞİNDE AYNADAN UTANIR, KENDİLİĞİNDEN BIRAKIR"

"Ben hiçbir maçı terk etmem, sonuna kadar izlerim. 66. dakikada sanırım 3-1 öndeydik, 66'dan sonra ben Gaziantep'i tebrik ederim. Bize karşı çok iyi bir baskı kurdular, 10 kişi defansa çekildik. Ben burada teknik ekibi eleştiremem, oyuncuları eleştiremem. Burada yalnızca maalesef hakemleri eleştirebilirim. UEFA ve FIFA'nın bu konuda talimatları var. Bilmiyorum kaç yıldır bu 6 saniye kuralı uygulanmıyor. Aynı maçta arkadaşlar bakmış, rakip takım kalecisi aynısını yaşamış. Alper Ulusoy onu neden çalmadın? Ben burada kuşkulanırsam haksız mıyım? Hakem özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinde aynadan utanır, kendiliğinden ayrılır. Onur, karakter, duruş bunu gerektirir. Ama kendileri bilir, ben bir şey diyemem. Şimdi bekliyoruz, ne olacak? Mevlam ne eyler, ne eylerse güzel eyler."

FENERBAHÇE'YE SERT SÖZLER: SOKAĞA ÇIKAMAZLAR!

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bugün %40'ı aşmış bir taraftar kitlemiz var ve bu kitle giderek büyüyor. Tabii ki rakipler bunun önünü kesmek durumunda, onları da anlayışla karşılıyorum. Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Rakibin dengesini bozmak için bizce yanlış yollara başvuruluyor. Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle. Biz bu kültürle yetiştik."