Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı

Tartışma sırasında Yıldırım, ruhsatlı tabancasıyla 1 el ateş etti. Yaralanan Tuncer uzaklaşmaya çalışırken Yıldırım, 2 kez de arkasından ateş etti. Olay yerinde bir vatandaş, Yıldırım'a arkasından sarılarak durdurdu, başka bir kişi de elinden silahı aldı.