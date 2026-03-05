Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Başkent'e yeni spor merkezi | Son dakika haberleri

        Ankara'ya yeni spor merkezi açılacak

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bağlıca Spor Merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 18:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'ya yeni spor merkezi

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Bağlıca Spor Merkezi" hizmete açılmaya hazırlanıyor.

        Toplam 9 bin 770 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 25 metre uzunluğunda, 12 buçuk metre eninde yarı olimpik yüzme havuzu, 780 metrekarelik kapalı basketbol sahası, fitnes salonları, etkinlik amfisi, açık basketbol, badminton ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, köpek eğitim alanı, kafe ve kapalı otopark gibi çok sayıda alanı bünyesinde barındırıyor.

        Yeni spor merkezini "Bağlıca'ya modern bir spor merkezi kazandırıyoruz" sözleriyle duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "9 bin 770 metrekare alanda inşa ettiğimiz Bağlıca Spor Merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, fitness salonları, açık spor alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla çok yakında kapılarını açıyor. Sporun herkes için ulaşılabilir olduğu bir Başkent için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 3 Mart 2026 (Trump Savaşı Bitirmek İçin Ne İstiyor?)

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de. İran füzeleri savaşı İsrail'e taşıyor. Tel Aviv hayalet şehre dönüşüyor. Lübnan'ın başkenti yeniden vuruldu. İsrail ABD'yi savaşa mı sürükledi? Hamaney sonrası rejim değişir mi? Trump savaşı bitirmek için ne istiyor? HT360'ta Dilek Gül sundu.

        #ankara haberleri
        #yerel haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı