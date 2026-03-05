Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Bağlıca Spor Merkezi" hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Toplam 9 bin 770 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 25 metre uzunluğunda, 12 buçuk metre eninde yarı olimpik yüzme havuzu, 780 metrekarelik kapalı basketbol sahası, fitnes salonları, etkinlik amfisi, açık basketbol, badminton ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, köpek eğitim alanı, kafe ve kapalı otopark gibi çok sayıda alanı bünyesinde barındırıyor.

Yeni spor merkezini "Bağlıca'ya modern bir spor merkezi kazandırıyoruz" sözleriyle duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "9 bin 770 metrekare alanda inşa ettiğimiz Bağlıca Spor Merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, fitness salonları, açık spor alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla çok yakında kapılarını açıyor. Sporun herkes için ulaşılabilir olduğu bir Başkent için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.