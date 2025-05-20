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        Haberler Gündem Ankara Başkent'te üç güzergahta metrobüs seferi planlanıyor | Son dakika haberleri

        Ankara'ya yeni nesil metrobüsler: Seferler üç güzergahta yapılacak

        Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla araç filosuna yeni nesil metrobüsler katacak. Metrobüslerin hizmet vermesi planlanan üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:17
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        Ankara'da şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla EGO Genel Müdürlüğü araç filosuna yeni nesil metrobüsler eklenecek.

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        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

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        Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor.

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        Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

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        EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor.

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        Üç güzergah ise, "Yenikent-Ulus-Karapürçek", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü", "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü" olacak.

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        Öte yandan, 1 metrobüs, test amaçlı sürüş ve güzergah deneyimi kazanmak amacıyla Ankara'nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.

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