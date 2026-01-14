Habertürk
        Başkentte 11 bin 400 kilogram sahte et ve gıda ele geçirildi | Son dakika haberleri

        11 bin 400 kilogram sahte et ve gıda ele geçirildi

        Başkentte düzenlenen operasyonda 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda ile farklı firmalara ait 20 bin etiket ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:24 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:24
        11 bin 400 kilogram sahte et ve gıda ele geçirildi
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde sahte gıda üretimi yapıldığı tespit edildi.

        Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda, yağ, gıda boyası ile 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli hakkında da adli işlemlere başlandı.

        Fotoğraf: AA

        Parkta arkadaşını tıraş etti

        İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sırasında Sultangazi'de bir kişi, parkta arkadaşını tıraş etti. Arnavutköy'de kar yağışını fırsat bile çocuklar kartopu oynadı

