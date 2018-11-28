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Başkentte masaj salonuna fuhuş baskını: 17 gözaltı

Çankaya'da ruhsatsız çalışan ve fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 kişi fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi

28.11.2018 - 05:42 | Güncelleme: AA

Ankara'da "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Çankaya'ya bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Bir süre binanın çevresi ile içeriye girip çıkanları gözetleyen polis ekipleri daha sonra binadan ayrılan üç kişiye kimliklerini göstererek ifadelerine başvurdu. AA'nın haberine göre; söz konusu kişilerin masaj solunu adı altında faaliyet gösteren mekana fuhuş amacıyla geldiklerini tespit eden ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Binadaki iki numaralı dairenin zilini çalan ekipler apartman kapısının uzun süre açılmaması üzerine içeridekilerin kaçma ihtimaliyle çevrede güvenlik tedbiri aldı. Bir süre sonra kapının açılması ile daireye giren ekipler dört oda ve bir salondan oluşan mekanın her odasında bir masaj sedyesi ve duş kabini bulunduğunu belirlerken, çok sayıda prezervatif ile içinde gelir ve gider hesaplarının yer aldığı iki ayrı ajanda ele geçirdi.

Bu arada içeride bulunan iki kişi mekanın masaj amaçlı iş yeri olduğunu ifade ederken fuhuş yapıldığı iddiasını reddetti. Bunun üzerine iş yeri ruhsatını isteyen ekiplere söz konusu kişiler herhangi bir belge sunamadı.

ÜST KATTAN GELEN SESLER POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Bu sırada üst kattan sesler duyan ekipler binanın üç numaralı dairesine yaptığı baskında kaçmaya çalışan bir kişiyi yakaladı. Daireye giren ekipler içeride bulunan 10 erkek ve 4 kadının masaj salonuna düzenlenen baskından hemen önce alt kattaki kişiler tarafından üst kata çıkarıldıklarını ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulunulduğunu öğrendi.

Bunun üzerine bina önünde ve alt kattaki dairede bulunan kişilerle birlikte 4'ü kadın 17 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürdü. Şüphelilerden 4 kadın "mağdur" ve 10 erkek de "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Emin M, Haşmet E. ve Tugay A. fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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