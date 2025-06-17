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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı katılacak!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon 4 Türk takımı yer alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:10 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:10
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        Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı katılacak!
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        FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), 2025-2026 normal sezonunda doğrudan yer alacak takımları açıkladı.

        BCL'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Galatasaray, Mersinspor ve TOFAŞ normal sezon gruplarında yer alacak. Bursaspor Yörsan ise normal sezonda yer almak için eleme turunda mücadele edecek.

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne 29 takım doğrudan katılacak, eleme aşamasını geçen 3 takım da ligde oynamaya hak kazanacak.

        Eleme turu 23-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun normal sezonu ise 7 Ekim'de başlayacak.

        Normal sezon grupları ile eleme turunun kura çekimi ise 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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