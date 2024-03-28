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        Haberler Spor Basketbol Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta başlıyor - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta başlıyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta yarın 3 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:05
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta mücadeleleri yarın başlayacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

        TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

        Yarın:

        18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor (Gazanfer Bilge)

        18.00 Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas (Menteşe)

        20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ (Tofaş)

        30 Mart Cumartesi:

        13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

        15.30 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

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        18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

        2 Nisan Salı:

        18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

        20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker)

        TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

        Yarın:

        15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)

        17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

        30 Mart Cumartesi:

        13.00 Sigortam.net-Konyaspor (BJK Emlakjet)

        14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)

        14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor (Kocaeli Atatürk)

        15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)

        16.00 Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karataş Şahinbey)

        17.00 Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Şehit Mustafa Özel)

        20.00 Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (90. Yıl)

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