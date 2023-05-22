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Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maç takvimi açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final turu maç takvimi belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maç takvimi açıklandı
DHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bugün oynanan Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçının ardından sona erdi.

Ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar, play-off oynama hakkı elde etti. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımların, saha avantajına sahip olacağı play-off çeyrek final turunda iki galibiyete ulaşan takımlar, adını yarını finale yazdıracak. Play-off çeyrek finalinde ilk maçlar 26-27 Mayıs, 2'nci maçlar ise 30-31 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Play-off çeyrek final turunda ilk maçların takvimi şu şekilde;

26 Mayıs Cuma

18.00 Türk Telekom - Galatasaray Nef

20.30 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor

27 Mayıs Cumartesi

18.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Lassa

20.30 Fenerbahçe Beko - Tofaş

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