Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.
Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:
Yarın
18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)
20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
31 Mayıs Çarşamba
18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
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