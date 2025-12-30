Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Basketbol’da Kadınlar Federasyon Kupası eşleşmeleri belirlendi! - Basketbol Haberleri

        Basketbol’da Kadınlar Federasyon Kupası eşleşmeleri belirlendi!

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenecek Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası 2026'nın kura çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mücadeleler HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:50
        Kadınlar Federasyon Kupası eşleşmeleri belirlendi!
        HT Spor'un yayıncısı olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenecek Kadınlar Federasyon Kupası, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri, Federasyon Kupası’nda mücadele edecek Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının temsilcileri ve basın mensupları kura çekiminde yer aldı.

        Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, "Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ligin ilk yarısında gösterdikleri performansla bu kupada mücadele etmeye hak kazanan ekiplerin, sahada ortaya koyacakları mücadeleyle kadın basketbolunun gelişimini bir kez daha gözler önüne sereceklerine inanıyorum. Bu organizasyonda yer almaya hak kazanan takımları tebrik ediyor ve şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

        TKBL Yönetmeni Ozan Yıkılmaz ise yaptığı konuşmada “Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk yarısını puan tablosunda ilk sekiz içinde bitiren takımlarımızın karşı karşıya geleceği Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası'na katılmaya hak kazanan tüm kulüplerimizi tebrik ederim. Tüm takımlarımıza hem kupada hem de ligin devamında başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

        Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

        ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Yalova VİP - Zorlu Koleji Samsun Basketbol

        Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri - Mersin Gençlerbirliği

        İstanbul Gençlik Spor - Seçil Kauçuk Mersin Basketball

        Fenerbahçe Gelişim - Turgutlu Belediyespor

        DÖRTLÜ FİNAL EŞLEŞMELERİ

        (Yalova VİP/Zorlu Koleji Samsun Basketbol galibi) - (Fenerbahçe Gelişim/Turgutlu Belediyespor galibi)

        (Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri/Mersin Gençlerbirliği galibi) – (İstanbul Gençlik Spor/Seçil Kauçuk Mersin Basketball galibi)

        Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası, 20-21 Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden gerçekleşecek çeyrek final müsabakalarının ardından, 23-25 Ocak tarihlerinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek Dörtlü Final organizasyonuyla sahibini bulacak.

