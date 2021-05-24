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Batı Akdeniz'den 4 ayda 260 milyon dolarlık sebze ve meyve ihracatı

Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve gönderen Batı Akdeniz Bölgesi, yılın 4 ayında bu ürünlerde 260 milyon dolarlık ihracata imza attı

Batı Akdeniz'de yetişen sebze ve meyveler 135 ülkede sofraları lezzetlendiriyor
AA

Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz'de yetişen sebze ve meyveler dünyanın dört bir tarafında sofraları lezzetlendiriyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, geçen yıl ilk dört ayda 195 milyon dolarlık sebze ve meyve ihracatının yapıldığı bölgeden bu yıl aynı dönemde, yüzde 33,34 oranında bir artış gerçekleşti. Bölgeden 4 ayda 135 ülkeye 260 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve satıldı.

BÖLGEDEN 81 MİLYON DOLARLIK DOMATES İHRACATI

Yaş sebze ve meyve ihracatında 81 milyon dolarlık yurt dışı satışı ile domates ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre domates ihracatında da yüzde 11 oranında bir artış yaşandı. Batı Akdeniz'den domatesi en fazla alan ülke ise Romanya oldu.

Domatesi 72 milyon dolarlık ihracat ile biber takip etti. Geçen yıl 49 milyon 335 bin dolarlık biber satışının yapıldığı bölgeden, bu yıl yüzde 45,50'lik bir artışa imza atıldı. Batı Akdeniz Bölgesi, bu dönemde en fazla biberi Almanya'ya sattı.

ISPARTA ELMASININ İHRACATINDA YÜZDE 127'LİK ARTIŞ

En fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında üçüncü sırada elma yer aldı. Büyük bir bölümü Isparta'da yetişen elmadan, bu yıl yaklaşık 22 milyon dolarlık bir ihracat sağlandı. Geçen yıl 9,5 milyon dolarlık yurt dışı satışının yapıldığı elmada, bu yıl yüzde 127'lir bir artış kayıtlara geçti. Elma, en fazla ise Hindistan'a gönderildi.

Listede dördüncü sırada yer alan kornişon hıyarda ise yüzde 59,78'lik bir artışla 19 milyon 300 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Hıyar satışı da en fazla Bulgaristan'a yapıldı.

Bu dönemde listeye giren diğer bir ürün ise nar oldu. Geçen yıl 13 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı narda, bu yıl yüzde 29'luk bir artışla 17 milyon dolara ulaştı. Nar da en fazla Almanya'ya ihraç edildi.

"4 MEYVE VE SEBZEDEN BİRİNİ ANTALYA İHRAÇ EDİYOR"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, Antalya'dan yaş sebze ve meyve, tarım ve gıda ile süs bitkileri ihracatlarında önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Antalya'nın tarım sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çandır, kentin zengin ürün çeşitliliğiyle sadece Türkiye'ye değil, yurt dışına da hitap ettiğini bildirdi. Salgın sürecinde özellikle sebze ve meyve ihracatında ciddi artış yaşandığını aktaran Çandır, "Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 26'sı Antalya'dan yapılıyor. Bugün 4 meyve ve sebzeden birini Antalya ihraç ediyor." dedi.

ELMA ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL YAKALANDI

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar da Isparta'nın özellikle elma ihracatında ön plana çıktığını vurguladı. Bu yıl üreticinin tamamen yurt dışına açıldığına değinen Adar, "Elma ihracatında üreticimiz önemli bir potansiyeli yakaladı, yaklaşık 22 milyon dolarlık bir ihracata imza attı. Bölge açısından önemli bir rakam. Elma ihracatının gelecek yıllarda da artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Elmadan sonra bölgede kiraz sezonunun başlayacağını ifade eden Adar, Isparta olarak bölge ihracatına kiraz ile katkıda bulunmak istediklerini bildirdi.

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