Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de tarih boyunca şiddetli depremler meydana gelmiştir. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük iki deprem sonrasında aktif fay hatları ve fay hatlarında yer alan iller ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Türkiye'nin en büyük fay hatlarından biri olan Batı Anadolu Fay Hattı pek çok faydan oluşan bir alanı kapsamaktadır. İşte Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan il ve ilçeler ile BAF üzerinde meydana gelen depremler...