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        Haberler Dünya Batı Suriye için toplanıyor | Dış Haberler

        ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları Suriye için toplanacak

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile Roma'da buluşacak. Buluşmada Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:50
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        Batı Suriye gündemiyle toplanıyor
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın İtalya ve Vatikan'a yapacağı resmi ziyaret kapsamında Avrupalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini duyurdu.

        İtalya'nın 9 Ocak'ta ev sahipliği yapacağı toplantıya ABD ve ev sahibi ülke dışında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları da katılacak.

        Başta Suriye'deki gelişmeler olmak Orta Doğu gündemiyle toplanacak bakanların ayrıca 19 Aralık'ta İran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın tutuklanmasını hakkında da fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

        İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani katıldığı diplomatlar konferansında yaptığı açıklamada, "(Suriye'de) İlk olumlu sinyallerin somut olumlu sinyallere dönüşmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

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        ABD ve Avrupa, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kuruyor

        Esed rejiminin devrilmesini "memnuniyetle" karşılayan ABD ve Avrupa Birliği (AB), Suriye'de "tüm azınlıkları kapsayan, demokratik ve insan haklarına saygılı" bir hükümetin kurulması ile "barışçıl" bir geçiş sürecine açık desteğini bildirdi.

        ABD ve AB, bu doğrultuda diplomatik temaslarını yeniden başlatan ve başkent Şam'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

        ABD heyetinin 20 Aralık'ta Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesi, 12 yıl ara ve Esed rejiminin yıkılmasından sonraki ilk ziyaret oldu.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyet, geçen hafta da Şam'da ikinci temaslarda bulundu.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 17 Aralık'ta Şam'da AB temsilciliğini yeniden açacaklarını duyurarak ülkenin yeniden imarı ve geçiş sürecinde bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

        Bunu takriben Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, AB'yi temsilen Şam'da Şara ile bir araya geldi.

        Görüşmenin ardından Fransa hükümetinden Suriye'de "özgür, egemen ve saygın" devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyecekleri mesajı verildi.

        ABD tarafında ise sıklıkla Suriye'de kapsayıcı ve hesap verebilir hükümete geçiş sürecine destek yenilerken, geçiş sürecine destek olmak amacıyla bu ülkeye uygulanan insani yardımlar üzerindeki yaptırımların hafifletileceği açıklandı.

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