Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
Batman'da bir at çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 at öldü
Giriş: 10 Haziran 2026 - 01:34 Güncelleme:
Yangın, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Doluca köyü yakınlarındaki bir at çiftliğinde çıktı.
At çiftliğini saran alevleri görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
DHA'nın haberine göre yangında 3 atın öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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