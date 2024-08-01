Batman'da trafik kazası: 8 yaralı
Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Giriş: 01.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:49
Batman-Siirt kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Araçlar çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ