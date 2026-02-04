Batman'da keşfedilen gizemli yeraltı camisi ziyaretçi akınına uğruyor

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Gömük Yaylası'nda köylüler tarafından tesadüfen keşfedilen gizemli yeraltı camisi, basına yansımasının ardından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. Haberlerin ardından Batman ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi bölgeye gelmeye başladı.

Doğada gezen bir grup vatandaşın kayalık bir yamacın altında fark ettiği küçük bir oyuktan girilen yeraltı yapısının içindeki mimari detaylar, yapının tarihi ve işlevine ilişkin merakı artırdı.

Yeraltı yapısında mihrap, duvarlara gömülü ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı düşünülen çok sayıda küp ile kimliği henüz belirlenemeyen büyük bir mezar bulunuyor.

Yapıyı görmek için 40 kişilik bir grupla bölgeye gelen Ramazan Gümüş, "Burası yeni keşfedilmişti. Biz de çok merak ettiğimiz için geldik. Gerçekten çok gizemli bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken önemli bir tarihi dokuya sahip" dedi.

Daha önce bölgede dolaşırken yapıyı fark eden Sabahattin Atalay ise "Tesadüfen rastladığımız bu yeraltı yapısının bazıları tarafından türbe olduğu, bazıları tarafından ise tarihi bir cami olduğu söyleniyor. Mimari yapısı büyük merak uyandırıyor ve bu nedenle kalabalık gruplar halinde ziyaret ediliyor" diye konuştu.

Batman'dan gelen ziyaretçilere rehberlik eden Ramazan Doğan da yapının bakımsız durumda olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 40 arkadaşımızla birlikte haberlerde gördüğümüz bu camiyi görmeye geldik. Herkes hayran kaldı ancak yapının ciddi şekilde bakıma ihtiyacı var. Yağışlarda damlamalar oluyor, sel suları duvarlara zarar vermiş. Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü. Yapının içinde mihrap ve minber bulunması, kıble yönünün belirgin olması buranın cami olduğuna işaret ediyor. Tamamen klasik İslam mimarisi özellikleri taşıyor. Restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeraltı camisini ziyaret eden vatandaşlar, yapının mimarisi ve farklı özellikleriyle daha önce karşılaştıkları yapılardan ayrıldığını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.