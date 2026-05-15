Batman'da motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Batman'da motosiklet, yaya geçidinde yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya ile motosikletin sürücüsü, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 00:46
Batman'da gece saatlerinde Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı'nda bir trafik kazası meydana geldi. Muhammed Çelik (22) yönetimindeki motosiklet, Çöplük Kavşağı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinde kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.
AĞIR YARALANAN 2 KİŞİ KURTARILAMADI
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik ile yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
