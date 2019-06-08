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Batman'da 'sarıkız' alarmı!

İHA

Havaların ısınması ile birlikte Batman'ın Kozluk ilçesinde halk arasında 'Sarıkız' olarak adlandırılan örümceklerin çoğalması vatandaşları tedirgin etmeye başladı

Batman

Kozluk ilçesinde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan örümcekler Yenimahalle ve Bahçelievler mahallesi sakinlerinin korkulu rüyası olmaya başladı. Hemen hemen her gece evlerinde iki, üç tane gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri korkudan kapı ve pencerelerini açamadıklarını ve çocuklarını dışarıya çıkartamadıklarını söyledi.

"GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla rastlanan ve sarıkız örümceği olarak bilinen böceklerin zehri ve ölümcül olabileceğini belirten uzmanlar ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar olası böcek ısırmalarına karşı vatandaşların mutlaka doktora başvurmasını isterken, vatandaşlar ise bu durumdan dolayı tedirgin olduklarını kaydetti. Geceleri görülen örümcek Yenimahalle ile birlikte Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin de korkulu rüyası haline geldi.

Kapı önünde korkudan oturamadıklarını dile getiren Bahçelievler Mahallesi sakinleri, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceklerden korktuklarını söyleyerek önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, örümceklerin özellikle çocuklara zarar verebileceğini belirterek ilaçlama yapılmasını istedi.

 

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