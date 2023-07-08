Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Batman'da tartıştığı kocası tarafından 10 el ateş edilerek vurulan kadın hayatını kaybetti

        Kadına uygulanan şiddet olayının yaşandığı yer bu kez Batman oldu. Tartıştığı kocası M.E. tarafından kurşun yağmuruna tutulan A.E, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. A.E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 19:56
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da evlerinde tartıştığı kocası M.E (42) tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek vurulan A.E. (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre apartmandaki dairelerinde M.E. ile eşi A.E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E. eşi Aysel Ekici’ye tabancayla 10 el ateş etti.

        Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.E., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekici'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        #Batman
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özkan Uğur'u kaybettik
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        İntihardan vazgeçti ama...
        İntihardan vazgeçti ama...
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü