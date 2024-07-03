Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman haberleri: Eski avukat öldürüldü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu | Son dakika haberleri

        Eski avukat öldürüldü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu!

        Batman'da, eski avukat 42 yaşındaki Faruk Özkan, Bıçakçı köyü yakınında yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bir yıl önce avukatlığı bıraktığı öğrenilen Özkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski avukat öldürüldü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da merkeze bağlı Bıçakçı köyü yolunda dün akşam saatlerinde, eski avukat Faruk Özkan, silahla öldürülmüş halde bulundu.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Öldürülen Faruk Özkan, 42 yaşındaydı.
        Öldürülen Faruk Özkan, 42 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        AVUKATLIĞI 1 YIL ÖNCE BIRAKMIŞ

        Özkan'ın Adana Barosu eski üyesi olduğu, yaklaşık 1 yıl önce de avukatlığı bıraktığı bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        İngiltere yarın seçim gidiyor
        İngiltere yarın seçim gidiyor
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"
        İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Roman havası ve horon şov
        Roman havası ve horon şov
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!