Eski avukat öldürüldü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu!
Batman'da, eski avukat 42 yaşındaki Faruk Özkan, Bıçakçı köyü yakınında yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bir yıl önce avukatlığı bıraktığı öğrenilen Özkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Batman'da merkeze bağlı Bıçakçı köyü yolunda dün akşam saatlerinde, eski avukat Faruk Özkan, silahla öldürülmüş halde bulundu.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDIÖldürülen Faruk Özkan, 42 yaşındaydı.
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
AVUKATLIĞI 1 YIL ÖNCE BIRAKMIŞ
Özkan'ın Adana Barosu eski üyesi olduğu, yaklaşık 1 yıl önce de avukatlığı bıraktığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.