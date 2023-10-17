Batman´da kopan elektrik teli, anız yangınına neden oldu BATMAN´ınGercüş ilçesinde kopan yüksek gerilim hattı teli, anız yangınına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm arazi zarar gördü.

BATMAN´ınGercüş ilçesinde kopan yüksek gerilim hattı teli, anız yangınına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm arazi zarar gördü.

Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde yüksek gerilim hattının kopan elektrik teli, düştüğü tarlada anız yangınına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm arazi zarar gördü. Enerji şirketi çalışanları onarım için çalışma başlattı.