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        Batman Sason'da 19 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:20
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        Batman Sason'da 19 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 4 köy ve 15 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 6 iş makinesi ve 15 personelle yolların açılması için çalıştı. Ekipler, yola çıkacak sürücüleri de buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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