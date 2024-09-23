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        Cam silerken 7'nci kattan düşüp öldü

        BATMAN'da 7'nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen Pelda Üzel (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:00
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        Cam silerken 7'nci kattan düşüp öldü
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        BATMAN’da 7’nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen Pelda Üzel (30), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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