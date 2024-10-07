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        'Dur' ihtarına uymayıp, polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı

        BATMAN'da denetleme yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletli bir polis memuruna çarpıp, kaçan sürücü 16 yaşındaki M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 00:33 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:35
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        'Dur' ihtarına uymayıp, polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı
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        BATMAN'da denetleme yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak motosikletli bir polis memuruna çarpıp, kaçan sürücü 16 yaşındaki M.E.K., takip sonucu yakalandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun kolunda kırık olduğu öğrenildi.

        Olay, akşam saatlerinde Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesinde meydana geldi. Asayiş denetlemesi yapan polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak otomobilin sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak, motosikletli polis memuruna çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan polis memurunun kolunda kırık ve başında kanama olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis memuruna çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.E.K. ise ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. M.E.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesinde saat 22.00 sıralarında; İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan asayiş uygulaması esnasında, durdurulmak istenen bir sürücü ‘dur’ ihtarına uymayarak görevli polis memuruna çarpmak suretiyle olay yerinden kaçmıştır. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine yakalama çalışmaları derhal başlatılmış olup, ilk belirlemelere göre 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan şüpheli şahıs aracıyla birlikte yakalanmıştır. Yaralı polis memuru ivedi şekilde hastaneye intikal ettirilmiş olup; yapılan tetkikler sonucunda, genel sağlık durumunun iyi olduğu, kol bölgesinde kırık ve baş arkasında kanama olduğu tespit edilmiştir. Olaya ilişkin adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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