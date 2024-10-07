'Dur' ihtarına uymayıp, polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı

BATMAN'da denetleme yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak motosikletli bir polis memuruna çarpıp, kaçan sürücü 16 yaşındaki M.E.K., takip sonucu yakalandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun kolunda kırık olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesinde meydana geldi. Asayiş denetlemesi yapan polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak otomobilin sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak, motosikletli polis memuruna çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan polis memurunun kolunda kırık ve başında kanama olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis memuruna çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.E.K. ise ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. M.E.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.