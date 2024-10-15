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        Otomobili iterek çalıştırıp çalan şüpheliler tutuklandı

        BATMAN'da, park halindeki otomobili iterek çalıştırıp, çalan 3 şüpheli ile olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:00
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        Otomobili iterek çalıştırıp çalan şüpheliler tutuklandı
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        BATMAN’da, park halindeki otomobili iterek çalıştırıp, çalan 3 şüpheli ile olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, dün saat 05.00 sıralarında GAP Mahallesi’nde meydana geldi. 3 şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Çevreyi kolaçan eden 3 şüpheliden biri, kapısını açtığı otomobilin sürücü koltuğuna oturdu, diğerleri ise itti. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bölgedeki birçok iş yerinden kamera görüntüleri alındı. Yapılan incelemelerde 3 şüphelinin otomobili ittikleri ve daha sonra düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları belirlendi.

        Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ve onlarla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler D.Y., M.M.Y., A.A. ve B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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