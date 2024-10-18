Batman'daki baraj ve çaylardan 75 kilo hayalet ağ temizlendi

TARIMve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Batman ve Sason çayları ile Ilısu Barajı'nda, toplam 75 kilo hayalet ağ temizlendi. Tarım ve Orman Müdürü İl Mehmet Aydın, "Özellikle Batman'da malumunuz olduğu üzere Batman bantlı çöpçü balığı var. Bu balığın yaşadığı alanda Batman'ın Sason'a giden çayıdır. O çay da bu sene temizlendi. İnşallah bu vesileyle bu türümüzü de koruma altına almış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında Batman bantlı çöpçü balığının da korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman Çayı, Sason Çayı ve Ilısu Barajı'nda toplamda 80 kilometrelik alanda, unutulmuş veya terk edilmiş av araçları ile hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Temizlik çalışmasında toplam 75 kilo hayalet ağ temizlendi. Hayalet ağlara balıkların dışında kirpilerin de takıldıkları ve hayatlarını kaybettikleri görüldü. Toplanan ağlar, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.