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        Hasankeyf Müzesi'ni 11 ayda 25 bin kişi ziyaret etti

        BATMAN'da, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesinde 2019 yılında açılan ve içerisinde Paleolitik çağdan bugüne kadar yaklaşık 4 bin tarihi eseri barındıran Hasankeyf Müzesi'ni, yılın ilk 11 ayında 25 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:20
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        Hasankeyf Müzesi'ni 11 ayda 25 bin kişi ziyaret etti
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        BATMAN’da, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesinde 2019 yılında açılan ve içerisinde Paleolitik çağdan bugüne kadar yaklaşık 4 bin tarihi eseri barındıran Hasankeyf Müzesi’ni, yılın ilk 11 ayında 25 bin kişi ziyaret etti.

        Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf’te, 2019 yılında 96 bin metrekarelik alanda Hasankeyf Müzesi inşa edildi. Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında, Batman-Hasankeyf, Siirt, Mardin ve Diyarbakır illerindeki 2000-2019 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve denetiminde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile GAP İdaresi Başkanlığı’nın maddi desteğiyle sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları neticesinde ortaya çıkarılan, Paleolitik çağdan bugüne kadar yaklaşık 4 bin tarihi eseri barındıran Hasankeyf Müzesi’ni, yılın ilk 11 ayında 25 bin kişi ziyaret etti.

        ‘3 AYRI NOKTADA KAZI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Hasankeyf, 12 bin yıllık kadim tarihe sahip. Bu topraklar 10'un üzerinde medeniyete ev sahipliği yapmış. Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya bir geçiş güzergahında olan bu konum bizim için ve dünya tarihi için çok önemli bir hazine. Hasankeyf Müzemiz, 10 Mayıs 2019'da açılışını bakanlık oluruyla gerçekleştirilmiş ve yaklaşık olarak 4 bine yakın bir eseri kendi içerisinde barındırmakta, misafirlerine sergilemektedir. 23 bin metrekareye yayılmış durumda olan Hasankeyf Müzemiz, misafirlerine Paleolitik çağdan günümüze kadar gelen eserlerle beraber görsel bir şölen sunmaktadır. Bütün eserlerimizi, taşıdığımız eserlerde dahil olmak üzere dokunmatik ekrana dokunduğunuzda tamamen bulunan konumu, eski konumu, şu anki konumu ve tarihinden özetleyebilecek tamamen dijital bir sürece entegre olmuş bir müze. Şu ana kadar müzemizi ziyaret eden kişi sayımız 25 bindir. Hasankeyf Müzemiz, şu anda tamamen bir proaktif durumda. Nasıl proaktif? Eserlerini hala getirip kendi içerisinde sergilemeye devam ediyor. Yine Hasankeyf’imizde 3 ayrı lokasyonda, buna köylerimiz de dahil, kazı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

        ‘ÇIKAN HER TARİHİ ESERİMİZİ MÜZEMİZDE SERGİLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

        Kaymakam İmrak, çıkan her bir tarihi eserin müzede sergilemeye devam edileceğini ifade ederek, “Hasankeyf Kalemizde, yine yeni Bizans ve Romalılara ait eserlerimizi bulup, yine burada sergilemeye devam ettik ve edeceğiz. Bütün misafirlerimizi 4 bine yakın eseri içerisinde barındıran bu güzel müzemize bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Hasankeyf’imiz, 12 bin yıllık kadim tarih ve hala keşfedilmemiş bir tarihi özelliğe sahip. Burası bir hazine. Hasankeyf’imizde her çıkan tarihi eserimizi müzemizde sergilemeye devam edeceğiz. Hasankeyf Müzesi öyle bir şekilde konumlandırılmış ki ilk giriş yaptığınızda bir Paleolitik çağ ile karşılaşıyorsunuz ve Paleolitik çağdan insan figürlerine, mağaralarda yaşayan insan figürlerine, o dönemdeki hayvan fosillerine ve mağaralardaki yaşamdan günümüze kadar geliyorsunuz. Haliyle de bu konumlandırma da bu güzel heykellerle, bu güzel tarihi eserlerle beraber misafirlerimizi güzel bir tarihi yolculuğa çıkarmış oluyoruz” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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