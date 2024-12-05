Hasankeyf Müzesi'ni 11 ayda 25 bin kişi ziyaret etti

BATMAN’da, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesinde 2019 yılında açılan ve içerisinde Paleolitik çağdan bugüne kadar yaklaşık 4 bin tarihi eseri barındıran Hasankeyf Müzesi’ni, yılın ilk 11 ayında 25 bin kişi ziyaret etti.

Batman'da 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf’te, 2019 yılında 96 bin metrekarelik alanda Hasankeyf Müzesi inşa edildi. Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında, Batman-Hasankeyf, Siirt, Mardin ve Diyarbakır illerindeki 2000-2019 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve denetiminde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile GAP İdaresi Başkanlığı’nın maddi desteğiyle sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları neticesinde ortaya çıkarılan, Paleolitik çağdan bugüne kadar yaklaşık 4 bin tarihi eseri barındıran Hasankeyf Müzesi’ni, yılın ilk 11 ayında 25 bin kişi ziyaret etti.

‘3 AYRI NOKTADA KAZI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’ Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Hasankeyf, 12 bin yıllık kadim tarihe sahip. Bu topraklar 10'un üzerinde medeniyete ev sahipliği yapmış. Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya bir geçiş güzergahında olan bu konum bizim için ve dünya tarihi için çok önemli bir hazine. Hasankeyf Müzemiz, 10 Mayıs 2019'da açılışını bakanlık oluruyla gerçekleştirilmiş ve yaklaşık olarak 4 bine yakın bir eseri kendi içerisinde barındırmakta, misafirlerine sergilemektedir. 23 bin metrekareye yayılmış durumda olan Hasankeyf Müzemiz, misafirlerine Paleolitik çağdan günümüze kadar gelen eserlerle beraber görsel bir şölen sunmaktadır. Bütün eserlerimizi, taşıdığımız eserlerde dahil olmak üzere dokunmatik ekrana dokunduğunuzda tamamen bulunan konumu, eski konumu, şu anki konumu ve tarihinden özetleyebilecek tamamen dijital bir sürece entegre olmuş bir müze. Şu ana kadar müzemizi ziyaret eden kişi sayımız 25 bindir. Hasankeyf Müzemiz, şu anda tamamen bir proaktif durumda. Nasıl proaktif? Eserlerini hala getirip kendi içerisinde sergilemeye devam ediyor. Yine Hasankeyf’imizde 3 ayrı lokasyonda, buna köylerimiz de dahil, kazı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.