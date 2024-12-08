Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Suriyelilerden kutlama (2)

        'BUZAFER HEPİMİZİNDİR'Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Batman'da yaşayan Suriyeliler, Gülistan Caddesi'nde kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Suriyelilerden kutlama (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘BUZAFER HEPİMİZİNDİR’

        Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Batman'da yaşayan Suriyeliler, Gülistan Caddesi’nde kutlama yaptı. Sık sık tekbir getiren grup adına açıklama yapan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Sevim, bugünün tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Bu meydandaki kardeşlerimin gözlerinde 70 yıllık zulmün intikamını görüyorum. 12 yıldır çok bedel ödedik. Suriye davası ve Suriye devrimi ümmetin bir parçasıdır. Yarımız Halep'tir, yarımız Antep'tir. Yarımız Kamışlı'dır, yarımız Nusaybin'dir. Suriye'de 700 bin insanımızı kaybettik. Bu zafer hepimizindir. Hepimiz Emevi Cami'sinde namaz kılmaya ant etmişiz. Bu zafer inşallah ümmet coğrafyasındaki diğer mazlum halklarımız için bir öncü, bir kıvılcım, bir zafer muştusu olacaktır inşallah" dedi.

        ‘TÜRK VE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ’

        13 yıldır Batman'da yaşayan Suriyeli İbrahim Bitar (23) ise “Buradan Türk kardeşlerimize ve Kürt kardeşlerimize sesleniyoruz. Suriye'de kurtuluş oldu ve bizim Beşar Esad gitti. Allah'a bin şükürler olsun. Ben bir Suriyeli olarak Türkiye'de 13 yıldır kalıyordum. Allah'a şükür 13-14 yıldır Suriye savaşın içindeydi ve Allah'a şükür bugünden sonra kurtuldu. Allah’ın izniyle bizim oralar düzelirse ve güzel olursa, bütün halk dönecek ama dönsek bile Türk milletinin kıymeti var bizde. Onlar hep bizim kardeşlerimizdir. Onlar bizi Türkiye'ye aldılar. 14 yıl bizi savundular burada. Allah onlardan bin defa razı olsun. Cumhurbaşkanından, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun bizi aldığı için. Halktan Allah razı olsun çünkü onlar bizimle yaşadı. Biz onlarla yemek yedik. Biz onlarla kaldık. Biz Türk ve Kürt kardeşlerimizi çok seviyoruz. Biz hepimiz biriz. Müslüman, ümmet kardeşiyiz. Muhammed kardeşleriyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Müslümanların bize yaptıkları iyilikler için çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Maçta kırmızı kart var!
        Maçta kırmızı kart var!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        Batman'da Suriyelilerden kutlama
        Batman'da Suriyelilerden kutlama
        Batman'da 3 gündür haber alınamayan davulcu, evinde ölü bulundu
        Batman'da 3 gündür haber alınamayan davulcu, evinde ölü bulundu
        Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da partililerle bir araya geldi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da partililerle bir araya geldi
        CHP'li Şahbaz: Kayyum rejimine razı değiliz
        CHP'li Şahbaz: Kayyum rejimine razı değiliz
        Aileler arasında çıkan kavgada eniştesini öldürdü; 3 tutuklama
        Aileler arasında çıkan kavgada eniştesini öldürdü; 3 tutuklama