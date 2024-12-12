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        Arazide cesedi bulundu

        BATMAN'da, düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay'ın (32) arazide silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:00
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        BATMAN’da, düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay’ın (32) arazide silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

        Batman-Beşiri yolu üzerindeki arazide dün gece saatlerinde hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, bu kişinin başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay olduğu tespit edildi. Evli ve 4 çocuk babası Tokay'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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