Arazide cesedi bulundu

BATMAN’da, düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay’ın (32) arazide silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Batman-Beşiri yolu üzerindeki arazide dün gece saatlerinde hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, bu kişinin başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.