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        Leyla Arıtürk, Para Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi

        BATMAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli Masa Tenisi Antrenörü Leyla Arıtürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Para Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:50
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        Leyla Arıtürk, Para Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi
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        BATMAN’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Masa Tenisi Antrenörü Leyla Arıtürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Para Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Masa Tenisi Antrenörü olarak çalışan, Türkiye derecelerinin yanında Süper Lig, 1’inci ve 2’nci ligde de mücadele eden Leyla Arıtürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Para Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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