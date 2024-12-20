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        Batman'da devrilen tankerin şoförü yaralandı, dökülen ham petrol etrafa saçıldı

        BATMAN'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen tankerin şoförü yaralanırken, dökülen tonlarca ham petrol ise etrafa saçıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 21:03 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:05
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        Batman'da devrilen tankerin şoförü yaralandı, dökülen ham petrol etrafa saçıldı
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        BATMAN’da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen tankerin şoförü yaralanırken, dökülen tonlarca ham petrol ise etrafa saçıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Batman- Hasankeyf karayolu üzerinde meydana geldi. Şırnak’taki Gabar Dağı’nda bulunan Şehit Esma Çevik petrol sahasından yüklenen ham petrolü taşıyan ve şoförünün öğrenilemeyen 73 AAV 767 plakalı tanker, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Ters dönen tankerin şoförü yaralanırken, dökülen tonlarca ham petrol ise etrafa saçıldı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemi alan itfaiye ekipleri de dökülen ham petrolü köpüklü suyla temizledi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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