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        Kız çocuğunun metal parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

        BATMAN'daS.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:10
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        Kız çocuğunun metal parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
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        BATMAN'daS.A. isimli kız çocuğunun metal parçaya sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Batman'da S.A. isimli kız çocuğu, oyun oynarken parmağını metal parçaya sıkıştırdı. Ailesi, metal parçayı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca S.A.'yı İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede metal parça çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, metal parçayı kız çocuğunun zarar görmemesi için doktor gözetiminde yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu spiral makinasıyla keserek kurtardı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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