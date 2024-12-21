Kız çocuğunun metal parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Batman'da S.A. isimli kız çocuğu, oyun oynarken parmağını metal parçaya sıkıştırdı. Ailesi, metal parçayı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca S.A.'yı İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede metal parça çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, metal parçayı kız çocuğunun zarar görmemesi için doktor gözetiminde yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu spiral makinasıyla keserek kurtardı.

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