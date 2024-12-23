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        Batman'da 6'sı çocuk 8 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:05
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        Batman'da 6'sı çocuk 8 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6’sı çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin Yolağzı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından, evde bulunan aynı aileden Latif K. (29), Mehmet Salih K. (3), İbrahim K. (6), Yasemin K. (8), Alyenur K. (12), Meryem K. (9) ile misafir olarak kalan Suriye uyruklu Delal El H. (16) ile Selva A.E. (58) etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenenler, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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