Batman'da 6'sı çocuk 8 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
BATMAN’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6’sı çocuk 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Yolağzı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından, evde bulunan aynı aileden Latif K. (29), Mehmet Salih K. (3), İbrahim K. (6), Yasemin K. (8), Alyenur K. (12), Meryem K. (9) ile misafir olarak kalan Suriye uyruklu Delal El H. (16) ile Selva A.E. (58) etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenenler, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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