Kamyonetteki uyuşturucuyu 'Hector' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üçyol mevkiinde durdurulan bir kamyonette, narkotik köpeği ‘Hector’ ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN’da, polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette narkotik köpeği ‘Hektor’ ile yapılan aramada, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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